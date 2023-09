CISLAGO – Lutto a Cislago per la scomparsa di Luigi Minorini, 83 anni, di Cislago. In paese era noto per l’impegno in parrocchia: era stato tra l’altro il fondatore della radio parrocchiale, Radio Smac ovvero Radio Santa Maria Assunta Cislago, l’emittente locale che in paese trasmette sugli Fm 101 (ricevibile via etere a Cislago e nei dintorni) ed in streaming o ascoltabile dalla app. Una emittente molto apprezzata e che costituisce una realtà del panorama delle radio locali del territorio.

Minorini, dunque apprezzatissimo volontario oratoriano, era anche la persona alla quale in tanti si rivolgevano per riparare tv ed elettromestici.

(foto: gli studi di Radio Smac, l’emittente parrocchiale di Cislago)

07092023