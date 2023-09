SARONNO – Ex Cantoni, appello dei residenti a Comune e proprietà: “Vorremmo info su avanzamento del cantiere e tempistiche”. Foto della polvere da demolizione.

Nuovo comandante alla Guardia di Finanza di Saronno: arriva il capitano Giosuè Salamone.

Un lungo testo condiviso su Facebook per raccontare come è nata e come è rimasto vivo per un decennio l’evento punk e hard core ideato dai ragazzi del centro sociale Telos e diventato un appuntamento fisso del settembre di Saronno. Volantini e locandine sono visibili da diverse settimana ma ora che si avvicina la data è arrivata anche una lunga presentazione. Il riferimento va ad Acque scure il concerto in programma sabato 9 settembre

Ha aperto ieri alle 8.30 interamente rinnovato il bar all’interno dello stadio di corso della Vittoria, casa della Caronnese. “Il nostro bar – sottolineano i dirigenti della Caronnese – vi aspetta con colazioni succulente, aperitivi da condividere insieme, una bella caffetteria per le vostre pause break e a breve anche con un’offerta variegata di panini, focacce, pizze e tanto altro. Vi aspettiamo!”

