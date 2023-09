CERIANO LAGHETTO – Nel corso dell’ultima riunione del consiglio comunale sono stati approvati il Dup e l’assestamento di bilancio. In particolare, per quest’ultimo, è stato necessario reperire risorse per 160 mila euro a copertura di maggiori costi nell’ambito dei servizi sociali e minori trasferimenti da Governo e Regione.

Circa 110 mila euro sono stati ricavati dal differimento di alcune voci di spesa relative al personale, anche con il rinvio del concorso per l’assunzione di un nuovo tecnico, mentre la parte rimanente è stata recuperata attingendo all’avanzo di amministrazione 2022. Nel dettaglio, sono state rilevate “crescenti spese nell’ambito dell’assistenza domiciliare e altre spese di carattere non prevedibile a sostegno dei servizi alla persona per un valore complessivo di 15.518 euro e la necessità di incremento dei fondi a disposizione per l’erogazione del Contributo sostegno affitto 2023 per 30.019 euro.

Si è aggiunto anche l’incremento della spesa per il progetto “sicurezza” della polizia locale finanziato da trasferimenti confluiti nell’avanzo di amministrazione 2022 per 11.438 euro. “Anche in questa occasione, il nostro nilancio, gestito con oculatezza e buon senso, ci ha fatti trovare pronti ad affrontare l’imprevisto, così come era avvenuto in passato con il caro energia – commenta il sindaco Roberto Crippa (foto) – Confermando la grande attenzione alle spese per il sociale, abbiamo risposto prontamente alle necessità, potendo contare sulla quota di avanzo di amministrazione dello scorso anno e proseguendo nella nostra linea di massimo controllo sulla spesa”.

07092023