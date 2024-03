Città

SARONNO – Sottopasso via I maggio; con le verifiche strutturali trovate lastre con crepe: chiuso il marciapiede.

Nella notte di ieri sono peggiorate le condizioni del 23enne che la sera prima alle 18 è stato accoltellato nei pressi della stazione di Saronno sud. Il giovane soccorso sul posto dal personale di ambulanza ed automedica era stato portato in prima istanza all’ospedale di Saronno in codice giallo. Le sue condizioni nella notte sono però peggiorate, soprattutto per la ferita riportata al polmone.

Ladri in appartamento presi dopo inseguimento. La vicenda sarà ricostruita con precisione in aula ma sono molti i caronnesi residenti nella zona che, ieri intorno alle 11, hanno visto i carabinieri effettuare un sopralluogo nella zona di via 4 novembre dopo la segnalazione di un cittadino che aveva notato dei movimenti sospetti nella zona della posta.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: il sottopasso di via I maggio a Saronno)

13032024