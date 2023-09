CISLAGO – Con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Cislago, si svolgerà nel weekend di sabato 9 e domenica 10 settembre la Festa della Massina. Si tratta di due giorni di festa con musica, canti, balli e gustosi stand gastronomici; un momento per divertirsi con attività dedicate a tutte le età.

Il programma di sabato 9 settembre:

alle 18.30: Apertura stand gastronomico, un’occasione decisamente unica per dare libero sfogo ai piaceri che offre la nostra buona cucina.

alle 20.30: Al via Il tradizionale e sensazionale “Gioco del coniglio”; un’attrazione per tutte le età che offre sicuro divertimento e, soprattutto, molte opportunità per essere “fortunati nel gioco”: protagonista indiscusso della serata non può che essere lui, “il coniglio”.

alle 20: Inizio della “maratona” per indovinare il peso giusto del “?”.

alle 21: Musica, canzoni e balli con la coppia Rosy & Dino; musica e canti dat vivo, ballo liscio, latino americano, balli di gruppo, brani e successi anni Settanta, Ottanta e Novanta.

Il programma di domenica 10 settembre:

alle 10: Santa messa solenne.

alle 11: Esibizione Danza con noi di Poli Lorenzo. Al termine dell’esibizione, un brindisi.

alle 15.30: “Pozzo dei desideri”: gioco a premi sorpresa riservato ai più piccoli.

alle 16.30: Vespri e a seguire processione con la partecipazione del corpo musicale Santa Cecilia di Cislago.

alle 17:30: si esibisce con sfilata del gruppo sbandieratori e musici di Fenegrò.

alle 18.30: Riapre lo stand gastronomico con piatti e cibi della nostra buona cucina.

alle 20: Riprende il mitico “Gioco del coniglio” ed è molto di più di un gioco.

alle 21: Musica, canzoni e balli con la coppia Sonia & Tony Live Music: musica e canti dal vivo, ballo liscio, latino americano, balli di gruppo, brani e successi anni Sessanta, Settanta, Ottanta e Novanta.

alle 23.30: Estrazione dei biglietti vincenti del nostro “Concorso a premi Estrazione del biglietto vincente di “Indovina il peso di.”.

Per tutta la durata della festa sarà in funzione il servizio bar. Disponibili anche i biglietti della lotteria, con in palio ottimi premi.

(foto archivio)