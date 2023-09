CARONNO PERTUSELLA – Mkf Bollate, Inox Team Saronno, Forlì e Rheavendors Caronno, le stesse quattro dello scorso anno, si contenderanno lo Scudetto in Serie A1 Softball. Al via oggi le semifinali al meglio delle cinque partite

La Serie A1 Softball è pronta ad incoronare la propria squadra regina: scatta sabato 9 settembre la postseason del massimo campionato italiano di softball, con quattro squadre – Mkf Bollate, Inox Team Saronno, Forlì e Rheavendors Caronno, le stesse di dodici mesi fa – a contendersi lo scettro che lo scorso anno fu di Saronno, formazione che la scorsa settimana ha conquistato la Coppa Italia. Le semifinali si disputeranno al meglio delle cinque partite nelle giornate del 9-16 ed eventualmente 17 settembre.

Semifinale A: Rheavendors Caronno-Mkf Bollate

Come lo scorso anno, quando ad avere la meglio fu Bollate in quattro partite, in semifinale è ancora scontro tra MKF Bollate (30-6), che ha chiuso al primo posto la stagione regolare con il medesimo record di Saronno ma con un TQB migliore negli scontri diretti, e Rheavendors Caronno (23-13) che i playoff li ha invece centrati sul filo di lana dopo un lungo testa a testa con la Mia Office di Pianoro.

Bollate di Eduardo Arocha, vincitore lo scorso anno alla guida di Saronno, cerca la settima partecipazione consecutiva all’Italian Softball Series e per farlo si affiderà alla pedana di Laura Bigatton (12-4, 2.63 ERA, 67 K) e Gabrielle Plain (16-2, 0.64 ERA, 152 K), mentre l’attacco, formato da un gruppo ormai collaudato con Elisa Cecchetti a guidarlo, quest’anno ha potuto contare sui fortunati innesti di Gabriela Slaba e Mikiko Eguchi.

Le fortune di Caronno e del suo manager Argenis Blanco passano invece in larga parte dal parco lanciatrici e dalla difesa, con Bianca Messina Garibaldi (7-6, 2.53 ERA, 49 K) in gara 1 e soprattutto Yilian Tornes (14-3, 0.42 ERA, 189 K) in gara 2. I numeri dell’attacco non reggono il confronto con quelli di Bollate (.612 OPS rispetto al .895 bollatese).

In stagione Bollate è avanti 3-1 negli scontri diretti, nonostante due di queste vittorie siano giunte con il minimo scarto.

Semifinale B: Forlì-Inox Team Saronno

Diventata ormai una classica del softball azzurro, resa ancora più infuocata dopo i fatti della semifinale Scudetto del 2021, per il terzo anno consecutivo si trovano di fronte le ultime due squadre capaci di diventare campionesse d’Italia. L’Inox Team Saronno (30-6) quest’anno si è dimostrato superiore a Forlì (25-11) negli scontri diretti, vincendoli tutti e quattro.

La formazione lombarda guidata da Steven Manson, archiviato un secondo posto in Premier Cup e la vittoria in Coppa Italia, può guardare con ottimismo ai playoff: Alice Nicolini (14-3, 1.26 ERA, 88 K) e Stephanie Trzcinski (13-2, 0.84 ERA, 134 K) formano un duo di qualità, mentre l’attacco è guidato da Milagros Lozada (5 fuoricampo in stagione regolare, due dei quali contro Forlì) e dal nucleo azzurro composto da Giulia Longhi, Fabrizia Marrone e Alessandra Rotondo, ma appare profondo dal primo al nono spot del lineup.

Forlì, che in questa stagione ha visto diversi cambiamenti del roster, riparte dal punto fermo Ilaria Cacciamani (15-3, 1.81 ERA, 139 K), centrale sia in pedana sia nel lineup, e dalla potenza del proprio box di battuta che vanta la migliore OPS del campionato (.906) e il maggior numero di fuoricampo (25). Regina delle fuoricampiste Marta Gasparotto (8), nonostante abbia saltato gli ultimi mesi di stagione regolare per andare a giocare (e vincere) negli Stati Uniti, la quale potrebbe risultare decisiva in un lineup che dovrà cercare di scardinare la miglior pedana di lancio del campionato.

Programma sabato 9 settembre

Gara 1 alle 16 (gara 2 +30’ dopo la fine di gara 1) Forlì–Inox Team Saronno

Gara 1 alle 17 (gara 2 +30’ dopo la fine di gara 1) Rheavendors Caronno–Mkf Bollate

09092023