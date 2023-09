SARONNO – Tutto è pronto per l’edizione 2023 di “Sport al centro” che dalle 15 alle 18,30 vedrà la presenza di 30 società sportive nel centro storico di Saronno. ” E’ una vera e propria vetrina dello sport della nostra città – ha spiegato a ilSaronno l’assessore Gabriele Musarò – organizzato in collaborazione con la Consulta sportiva

Nel pomeriggio quindi il centro cittadino diventerà una grande palestra all’aperto: bambini, ragazzi e sportivi di ogni età avranno modo di cimentarsi con le diverse discipline; per i più piccoli, oltre al passaporto dello sportivo, sono previsti gadget di ricordo legati alla giornata dello sport.

E l’assessore prosegue: “Sport al centro ha una duplice finalità: fare conoscere l’offerta formativa della città in un solo pomeriggio dedicato e il supporto indiretto alle società sportive che in questo modo possono implementare il numero di iscritti. Da parte mia, un sentito ringraziamento alla Consulta dello sport per la consueta collaborazione dimostrata e all’ufficio sport per l’impegno profuso per l’organizzazione dell’evento”.

