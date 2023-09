Riflettori anche sul debutto nella categoria superiore di Ceriano e Dal Pozzo

SARONNO – Oggi al via la stagione del calcio locale, con la prima giornata in molti campionati; si gioca alle 15.30. In Eccellenza la Caronnese ha anticipato a sabato, questo pomeriggio si giocano Fbc Saronno-Vergiatese con arbitro Luca Paris di Bergamo, assistenti Andrea Lufi di Lodi e Federico Mucciante di Milano; c’è anche Oltrepò-Ardor Lazzate, con arbitro Davide Zamagna di Saronno, assistenti Marcello Filipponi di Monza e Vincenzo Camporeale di Lodi.

In Promozione Accadema Bmv-Aurora Uboldese con arbitro Luigi Amato Fasulo di Varese, assistenti Giulia Lauciello di Saronno e Matis Leandro Pena di Busto Arsizio; Esperia Lomazzo-Castello Cantù con arbitro Gabriele Nicosia di Cinisello Balsamo, assistenti Leonardo Ryo Bogni di Gallarate e Sebastano Marchetto di Gallarate; Pro Azzurra Mozzate-Asd Ceriano Laghetto con arbitro Matteo Eddy Cesaratto di Milano, assistenti Andrea Bordone di Milano e Matteo Scopelliti di Milano; Valle Olona-Universal Solaro con arbitro Marco Rastellino di Seregno, assistenti Francesco Maggio di Monza ed Alessandro Antonio Bianchi di Legnano.

In Prima categoria girone A Ceresium-Lonate Ceppino con arbitro Younes Kourif di Gallarate, Luino-Fc Tradate con arbitro Valerio Razvan Labbrodoro di Gallarate, Nuova Abbiate-Union Villa Cassano con arbitro Angelo Piazzalunga di Bergamo. Nel girone B Rovellasca 1910-Veniano con arbitro Francesco Bossio di Cinisello Balsamo; nel girone N Ossona-Sc United con arbitro Alberto Cortolezzis di Milano.

In Seconda categoria nel girone H Amor sportiva-Virtus Cermenate con arbitro Andrea Fornaroli di Saronno, Cascina Mamete-Dal Pozzo con arbitro Alessandro Patanè di Saronno, Cistellum-Stella Azzurra Arosio con arbitro Alessandro Renna di Saronno, Cogliatese-Polisportiva Veranese con arbitro Marco Giarnera di Seregno, Gerenzanese-Cesano Maderno con arbitro Badr El Moutaoifik di Saronno. Nel girone Z Pro Juventute Uboldo-Torino club con arbitro Federico Murgida di Gallarate.

