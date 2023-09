FORLI’ – Sabato prima giornata delle semifinali per lo Scudetto 2023 nel massimo campionato di softball e non mancano le sorprese. Il Forlì, sul terreno amico del diamante della Polisportiva Buscherini completa una doppietta fondamentale per avvicinare la qualificazione alla finale. La Inox Team Saronno, che in gara uno deve accettare la mercy rule, reagisce a inizio gara 2, ma dal 4-0 iniziale si ferma e subisce una rimonta che porta una vittoria netta di Forlì 8-4.

A Caronno Pertusella, invece, Rheavendors e Mkf Bollate dividono la posta, con una prima partita caratterizzata dagli errori delle difese e una seconda gara dominata dalla lanciatrice straniera della Rhea Tornes Vargas.

Forlì – Inox Team Saronno

Sospinta dal pubblico di casa del “Buscherini”, Forlì confeziona una brillante partita in una gara 1 caratterizzata dai tanti errori difensivi (3 per parte) ma anche dal roboante attacco forlivese (11 valide) che trionfa con un netto 7-0 in sei riprese. Il duello azzurro in pedana tra Ilaria Cacciamani e Alice Nicolini comincia con due inning inviolati, ma a rompere la parità ci pensa l’attacco di Forlì nella terza ripresa: dopo aver apparecchiato la tavola grazie anche a delle incertezze di Saronno, Noemi Giacometti e Ilaria Cacciamani con due singoli producono i primi due punti del match. Nel quinto inning avviene lo strappo decisivo, in cui Forlì – squadra leader per home run nel 2023 – mostra tutta la sua potenza offensiva con i fuoricampo di Marta Gasparotto e Beatrice Ricchi ed il doppio di Martina Laghi. A chiudere anticipatamente l’incontro ci pensa Alice Spiotta nella sesta frazione, con un singolo che spinge a casa Giacometti per il 7-0 finale.

Forlì si porta sul 2-0 nella serie vincendo anche gara 2, con uno spartito però estremamente diverso. A passare in vantaggio è infatti Saronno con un secondo attacco da quattro punti, frutto di due errori difensivi delle romagnole e le valide di Arianna Nicolini (doppio, 3 RBI) e Alessandra Rotondo (singolo, RBI) contro Myka Sutherlin. La lanciatrice statunitense di Forlì ha però il grande merito di non darsi per vinta e, uscita da una ripresa complicata, concede solo le briciole all’attacco lombardo chiudendo con 9 strikeout.

Forlì batte offensivamente un primo colpo nel quarto inning, con il doppio di Cacciamani che porta a casa Ricchi, ma a ribaltare completamente l’inerzia dell’incontro è la quinta ripresa: contro Stephanie Trzcinski, partente di Saronno, Noemi Giacometti nel momento clou della partita colpisce un fuoricampo da tre punti per il sorpasso di Forlì, incrementato dall’RBI single di Laghi. Nella ripresa successiva Veronica Onofri (singolo), Giacometti (singolo, a completare una giornata da 5-7, 3 R, 1 2B, 1 HR, 5 RBI) e Laghi (singolo) incrementano il punteggio, fissandolo sull’8-4 finale per Forlì.

(foto Laura Massarenti: Inox Team Saronno sul diamante di Forlì)

10092023