SARONNO – Inversione di campo per il Fbc Saronno impegnato mercoledì sera, dalle 20.30, contro l’Arcellasco nel terzo ed ultimo turno della fase a gironi della Coppa Italia d’Eccellenza. I lavori in corso allo stadio saronnese di via Biffi per il rifacimento dell’impianto di illuminazione hanno imposto ai biancocelesti di cercare una differente location ed alla fine la decisione è stata quella dell’inversione di campo: si giocherà direttamente sul terreno dell’Arcellasco, che ad Erba dispone di una bella struttura.

E’ una partita di scarso valore per la classifica del gironcino di Coppa Italia: per passare il turno i saronnesi dovrebbero mettere a segno una goleada e l’Ospitaletto, attualmente primo nel raggruppamento, perdere contro l’Orceana. In Coppa il Saronno ha battuto in casa 1-0 l’Orceana ed ha perso 3-0 in trasferta contro l’Ospitaletto che in precedenza aveva superato 1-0 l’Arcellasco.

Il Saronno è reduce dalla vittoria di domenica scorsa nel primo turno di campionato, contro la Vergiatese.

(foto Andrea Elli: azione di gioco del Fbc Saronno)

12092023