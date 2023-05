x x

SARONNO – L‘assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, sarà in trasferta oggi, martedì 9 maggio, sul territorio dell’Ats Insubria. In particolare, in mattinata ha visitato il pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel comasco. Nel pomeriggio, invece, si recherà al Comune di Saronno per un incontro istituzionale sull’ospedale cittadino di piazza Borella, al termine del quale è previsto un punto stampa.

Il programma dell’assessore regionale

– ore 12.45, ospedale Sant’Anna (via Ravona, 20 – San Fermo della Battaglia);



– ore 15.30/16, punto stampa presso Municipio (piazza della Repubblica 7 – Saronno).

