CARONNO PERTUSELLA – Ciclista investito a Caronno Pertusella: è successo oggi alle 15.35 nella lunghissima via Trieste che collega l’ex statale Varesina al centro cittadino; il sinistro si è verificato nel tratto centrale fra via Sant’Alessandro e via Bainsizza.

Sul posto sono accorse le pattuglie di polizia locale e carabinieri della Compagnia di Saronno, ed è arrivata l’ambulanza del Sos Uboldo. Il ciclista, un uomo di 42 anni, è stato soccorso e non è apparso in pericolo di vita. Le forze dell’ordine si sono occupate di deviare il traffico e di eseguire i rilievi dell’incidente al fine di chiarire la dinamica dei fatti e mettere a fuoco le eventuali responsabilità.

(foto archivio)

12092023