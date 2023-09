UBOLDO – E’ rinchiuso in un carcere spagnolo il 38enne marocchino arrestato in una operazione della polizia spagnola con i carabinieri della Compagnia di Saronno ed accusato di avere sparato ad un “rivale di spaccio” nei boschi di Uboldo: è stato avviato l’iter per giungere all’estradizione in Italia, che dovrebbe avvenire presto.

I fatti sono del 7 giugno dell’anno scorso quando un trentenne, pure lui mrocchino, uscì sanguanente dal bosco di Uboldo, gli avevano sparato alle gambe. Era stato, con un fucile, proprio il 38enne, al quale i carabinieri sono risaliti con le loro indagini. Si era subito pensato ad un regolamento di conti. Il ferito aveva riportato gravi ferite, aveva perso tanto sangue ma se l’era cavata.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

13092023