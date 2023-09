Ieri su ilS: ladri alla Robur. Violenza in centro, appello del sindaco. 20 mila in piscina d’estate. La festa del Fbc Saronno

Ieri su ilS: ladri alla Robur. Violenza in centro, appello del sindaco....

SARONNO – Ladri al centro sportivo Ronchi: frugate le sedi delle associazioni. Giù due porte.

Sicurezza, Airoldi: “Ho chiesto agli organi dello Stato un intervento che renda possibile muoversi la sera con adeguata tranquillità”.

Un record di presenze e una grande qualità di servizio hanno permesso alla piscina di via Miola, gestita dalla Saronno Servizi Ssd, di riconfermarsi, con un’ottima stagione estiva, una delle protagoniste della vita cittadina.

Presentazione ufficiale per il Fbc Saronno al centro sportivo Matteotti di via Sampietro: appuntamento alle 18.30 con Germano Lanzoni, lo speaker del Milan, che ha presentato sul campo tutte le squadre biancocelesti che hanno sfilato sul terreno di gioco: i tesserati sono 200 e le formazioni, da più piccoli ai più grandi, sono dieci compresa la prima squadra neopromossa in Eccellenza e che al debutto domenica ha vinto 3-0 sulla Vergiatese.

