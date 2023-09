SARONNO – Con il terzo turno della fase a gironi di Coppa Italia torna oggi il calcio locali, sui campi della zona. sia per quanto riguarda l’Eccellenza che la Promozione. Si scende in campo alle 20.30.

In Eccellenza gioca il Fbc Saronno sul campo di Erba contro l’Arcellasco: saronnesi obbligati a vincere con una goleada e sperare in un inciampo dell’Ospitaletto contro l’Orceana.

Nel girone 7 l’Ardor Lazzate ospita il Mapello ed anche un pari potrebbe bastare per superare il turno.

La Caronnese nel girone 12 è invece vicina al passaggio del turno ma che oggi non scenderà in campo; si affrontano Vertovese e Cisanese con quest’ultima obbligata a vincere con un buon bottino di gol per scavalcare Caronno al primo posto della graduatoria.

In Promozione sarà in campo la Salus Turate Mozzate, pronta ad ospitare il Valle Olona, per il girone 2 nel quale la situazione è ancora tutta da definire (nel raggruppamento ci sono anche gli Amici dello sport). Per ora solo pareggi ma la Salus è quella che sinora ha segnato di più: in caso di parità passerà il turno, per farlo il Valle Olona è invece obbligato a vincere.

Nel girone 3 si sfidano Canegrate ed Accademia Bmv con l’Aurora Cmc Uboldese solo spettatore e già matematicamente eliminata.

Nel girone 7 incontro fra Universal Solaro e Asd Ceriano (già fuori) con i solaresi costretti a vincere con almeno due gol di scarto per scavalcare l’Esperia Lomazzo e passare il turno.

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione di gioco)

13092023