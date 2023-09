SOLARO – Missione compiuta per Universal Solaro e Salus Turate Mozzate che hanno passato il turno di Coppa Italia vincendo il loro rispettivo girone. Nel girone 2 vittoria casalinga 2-1 della Salus Turate Mozzate sul Valle Olona, i comaschi per passare erano obbligati a vincere e ce l’hanno fatta.

Nel girone 3 si sfidano Canegrate ed Accademia Bmv con l’Aurora Cmc Uboldese solo spettatore e già matematicamente eliminata: è passata l’Accademia che ha espugnato Canegrate, 1-0 con rete di Folla.

Nel girone 7 derby fra Universal Solaro e Asd Ceriano: a Solaro vittoria dei locali per 3-0 che staccano il biglietto per il turno successivo. Subito a segno la formazione di casa al 4′ Gerevini e raddoppio al 12′ dell’ex saronnese Milazzo (foto), e terzo sigillo di Di Patria allo scadere. Obiettivo dunque raggiunto per l’Universal.

