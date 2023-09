SARONNO – La semifinale playoff della Inox Team Saronno Softball è iniziata in salita. Le ragazze allenare dal manager Manson hanno infatti perso ambedue le partite disputate a Forlì – 7 a 0 e 8-4 – e sono ora a un passo dall’eliminazione nella lotta per la conquista dello scudetto. Per raggiungere la finalissima Giulia Longhi e compagne devono ora ribaltare lo 0-2 nella serie vincendo tutte le partite in programma a Saronno nel prossimo fine settimana a partire da gara 3 di sabato 17 settembre alle 16.

I RISULTATI E IL PROGRAMMA DELLA SEMIFINALE

“Siamo con le spalle al muro e dobbiamo reagire, cercando di prolungare in ogni modo la semifinale” commenta il presidente Massimo Rotondo. “Purtroppo la prima partita è stato un monologo del Forlì, mentre in gara 2 non siamo stati capaci di ferrare il colpo del definitivo KO quando necessario e abbiamo subito la rimonta dell’avversario, che ha sfruttato le occasioni che gli abbiamo concesso vincendo la sfida. Già nel corso della stagione abbiamo avuto dei passaggi a vuoto che sono poi stati ripagati con prestazioni fantastiche da parte della squadra. Il margine d’errore adesso è veramente risicato ma le ragazze e lo staff tecnico hanno le qualità per fare l’impresa e scrivere una nuova pagina di storia per la nostra società” conclude poi Rotondo.