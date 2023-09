SARONNO – “Assistiamo, in questi giorni di fine estate, all’improvviso quanto imprevisto cambio di rotta nella narrazione del sindaco e della maggioranza riguardo alla situazione della sicurezza a Saronno”

Inizia così la nota del capogruppo della Lega Raffaele Fagioli in merito al dibattito sulla sicurezza in corso in città dopo i due accoltellamenti e la rissa dell’ultimo weekend e le dichiarazioni di sindaco e maggioranza.

“Il sindaco Airoldi ed i suoi sostenitori sono riusciti a passare da una campagna elettorale infarcita di fantasiosi racconti, basati sul tema “il sindaco leghista è brutto e cattivo, noi siamo bravi buoni e belli”, a tre anni nel corso dei quali la sicurezza non è mai stato un problema, ma solo una percezione eccessiva di pochi cittadini.

Le ultime dichiarazioni della maggioranza aprono un nuovo capitolo della narrazione: si può finalmente affermare che Saronno è insicura, i cittadini sono in pericolo, ma la colpa non è del Sindaco e nemmeno delle forze dell’ordine sul territorio. La colpa è del governo. In estrema sintesi e semplificazione; per chi gradisse approfondire, le dichiarazioni integrali sono a disposizione degli interessati.

Nel racconto del sindaco Saronno si è trasformata in pochi mesi: prima isola felice e sicura, dove alcuni piccoli insignificanti episodi erano gonfiati ad arte da una certa stampa sensazionalistica e dal solito centro-destra xenofobo, poi d’improvviso girone infernale dantesco, dove si consumano efferati crimini senza che il Sindaco possa nulla.

Il tavolo provinciale sulla sicurezza, a cui partecipa il sindaco di Saronno, non è più dunque il luogo preposto a trovare soluzioni per contrastare i fenomeni criminosi? Cambiato il colore del governo, scopriamo che oggi è colpa di Roma e del centro-destra.

Così come per la Sanità: è colpa di Regione Lombardia quando le cose vanno male; è merito di Airoldi se qualche dottore partecipa ai concorsi di assunzione e sceglie il nostro ospedale come luogo di lavoro.

La narrazione di Airoldi e della sua maggioranza funziona così, ormai lo abbiamo capito. Ci auguriamo che lo abbiano capito anche i saronnesi.

