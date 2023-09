SARONNO – Il mese di settembre è sempre caratterizzato dalle feste dei nostri oratori. Questa settimana si sta svolgendo la festa dell’oratorio di via Legnani e quest’anno ci sono delle novità ad accompagnare i momenti tradizionali quali: la buonissima paninoteca aperta tutte le sere dalle 19, le partite di pallavolo che annualmente registrano molti iscritti appassionati e la Goloseria sempre aperta.

Venerdì 15 viene proposta alle 21.30 la silent disco (per chi fosse interessato pagamento e ritiro cuffie alle 21) con tre canali a disposizione per tutti i gusti: canzoni degli anni ’80,’90 e 2000, oppure le hit dell’estate e musica italiana o per chi volesse c’è anche la musica pop internazionale. Ad accompagnare questo momento, viene proposta la serata messicana con un menù tutto da leccarsi i baffi.

Sabato pomeriggio dalle 16 l’oratorio propone Bimbilandia dove i protagonisti sono i bambini che tra truccabimbi, lavoretti e costruzioni, hanno l’opportunità di passare un bel pomeriggio in compagnia. Alle 21 il musical interpretato dai ragazzi dell’oratorio. Il recital proposto quest’anno è “l’Odissea”.

Domenica mattina la messa sarà alle 11 in oratorio (la messa delle 11.30 in Prepositurale non ci sarà) seguita dal pranzo (per le iscrizioni rivolgersi alla segreteria dell’oratorio). Viene proposta anche la pesca di beneficenza finita la messa e dalle 15.30 inizia il pomeriggio dedicato ai giochi per le famiglie.

Grande novità di quest’anno è la presenza di Radio Orizzonti che sarà in oratorio per accompagnare con dj set e interviste alla

Scuderia Pandino (sono ragazzi che sono partiti da Saronno alla Mongolia con una panda del ’96) e ai ragazzi della nostra città che hanno partecipato questa estate alla giornata mondiale della gioventù. Dalle 19 ci saranno le finali del torneo di pallavolo per decretare la squadra vincitrice di quest’anno. Tutti coloro che si sono impegnati nell’organizzazione e gestione della festa vi aspettano.

