CARONNO PERTUSELLA – Auto contro moto, serio incidente stradale al confine fra Saronno e Caronno Pertusella in corso della Vittoria, la trafficata arteria dove per effetto del sinistro si sono subito create code ed incolonnamenti. L’episodio è successo oggi alle 19.20, sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della Compagnia saronnese con le loro pattuglie ed è arrivata l’ambulanza del Sos Uboldo. E’ stato soccorso un 44enne per lesioni varie, non è comunque apparso in pericolo di vita.

L’incidente si è verificato allo svincolo con la rotonda nei pressi dello stadio comunale.

(foto: intervento dell’ambulanza per un precedente incidente stradale avvenuto in corso della Vittoria al confine fra Caronno Pertusella e Saronno)

