SARONNO – Ancora allagato il palasport del centro giovanile “Ronchi” di via Colombo: come già successo con il maltempo di luglio, anche stanotte l’acqua è riuscita a filtrare, ma l’allagamento è stato circoscritto alle gradinate, poi i volontari – accorsi di prima mattina – hanno creato una sorta di scivolo con dei teli per fare defluire la molta acqua che si era accumulata sulla tribuna.

Con scopettoni e stracci sono state asciugate le pozze, che si erano create anche nei pressi della porta dove di trova l’uscita d’emergenza, verso il cortile interno del centro Robur. Per fortuna l’acqua stavolta, ed a differenza di luglio, non è arrivata sino al parquet, che era stato rifatto proprio nei giorni scorsi dopo i danni per il maltempo estivo.

A Saronno dopo i temporali notturni, scuole chiuse – la Bascapè e l’Itc Zappa – strade e sottopassi allagati; stesso dicasi del Palazzo comunale di piazza Repubblica. Lungo l’ex statale Varesina, a Gerenzano, si è aperta un grossa voragine ed alcuni veicoli sono rimasti danneggiati.

(foto: lo scivolo creato dai volontari e l’area dell’uscita di emergenza del palasport)

15092023