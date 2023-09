CERIANO LAGHETTO – “Anche quest’anno ci siamo ritrovati tutti fuori dalle scuole cerianesi per augurarci un buon anno scolastico… a modo nostro” dice il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo che ha portato diverse cassette di mele provenienti dal frutteto del paese, da donare ai presenti.

“Alunni, insegnanti, famiglie, amministrazione, personale scolastico ausiliario e comunale: un’unica grande squadra con al centro il benessere dei nostri ragazzi – rimarca Cattaneo – In bocca al lupo a tutti! E per me, da papà, oggi un’emozione in più: vedere la mia Sabri varcare per la prima volta la soglia delle scuole medie. E’ l’inizio di una nuova avventura”.

(foto: con insegnanti e collaboratrici, il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo)

