SARONNO – Spopola sulle chat dei genitori nelle ultime ore il video, condiviso su Instagram, di una docente della scuola media Bascapè che sfoga la propria amarezza per le condizioni in cui versa il plesso scolastico di via Ramazzotti.

Ieri la scuola media a ridosso del centro storico è stata chiusa a causa di un allagamento. In un primo momento si pensava che il problema fosse il maltempo ma poi, dopo il sopralluogo del sindaco Augusto Airoldi con gli assessori Francesca Pozzoli e Gabriele Musarò, è stato trovato uno straccio in un water che, come ha spiegato stamattina in una nota l’assessore Franco Casali, unito “a un inspiegabile collegamento ad un pluviale ha creato il problema”.

La docente parte da più lontano ossia da come “l’amministrazione comunale non sia sul pezzo per l’edilizia scolastica come anche quelle che l’hanno preceduta”. La prof spiega come “la situazione sia drammatica” e sia peggiorata nei 6 anni in cui ha insegnato in Bascapè.

“Ogni anno viene qualcuno, l’assessore di turno o il tecnico, prende nota delle operazioni di manutenzione basica poi fanno qualcosina ma in sostanza non cambia nulla”. Il video prosegue raccontando le difficoltà della scuola dove le pareti non vengono imbiancate da anni, dove i serramenti non garantiscono un giusto ricambio di aria e non sono funzionali. Non manca un accenno alle classi pollaio “tanti studenti in spazi troppo piccoli e finisce che manca l’aria”.

Ci sono anche segnalazioni specifiche sull’allagamento “che non è un problema di oggi c’è da tutta l’estate” e sul cortile inagibile perchè “ci sono i vetri caduti dalle finestre della vicina ex scuola Regina Margherita che non sono stati raccolti”. “Il Comune ha nastrato tutta l’area rendendola offlimits. Così non si può utilizzare per l’intervallo che si farà in corridoio per il resto dell’anno. Vuoi mai che qualcuno mandi a raccogliere i vetri…”

Amarezza anche per “gli articoli sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie dell’Amministrazione con il risultato di una scuola chiusa per inagibilità”. Nel lungo sfogo c’è un plauso al personale non docente e anche un ringraziamento ai dipendenti comunali, “che sono gentili e disponibili”. “Non voglio togliere nulla alla professionalità di chi lavora in comune ma c’è qualcosa che non funziona” conclude. Non a caso arriva un appello ai genitori: “Siete i responsabili della qualità di vita dei vostri figli vi invito a fare qualcosa, intervenite per chiedere la qualità dello spazio dove i vostri figli passano tre anni della loro vita”.

