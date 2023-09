SARONNO – il cielo grigio di stamattina non ha scoraggiato i ragazzi del Rotaract che stamattina armati di vernice e pennelli hanno ripulito con una bella mano di vernice i muri di via Concordia. L’intervento fa parte di un’iniziativa organizzata dall’associazione che ha collaborato con il Comune. Non a caso stamattina, sabato 15 settembre, era presente anche l’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Pozzoli.

“E’ stata sicuramente una bella iniziativa per Saronno – ha spiegato l’esponente della Giunta – vista la tempistica abbiamo pensato di far ripulire l’area di via Concordia (accanto al parco degli Alpini) che domani ospiterà il Parking day”.

“E’ prevista anche una seconda iniziativa – conclude Pozzoli – sempre con un intervento per la città che sarà portata avanti sempre in collaborazione con l’Amministrazione comunale sempre con l’obiettivo di migliorare la città”.

