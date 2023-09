SARONNO – E’ inizia ieri venerdì 15 settembre Terra Mater, l’atteso Festival per il futuro del pianeta organizzato dalle associazioni saronnesi con il patrocinio del Comune di Saronno e il sostegno della Proloco e della Fondazione Acli monsignor Cesare Pagani. Molti eventi in città nel fine settimana, rivolti sia ai più piccini e alle loro famiglie, sia agli adulti desiderosi di affrontare la questione climatica e ambientale imparando nuove abitudini e stili di vita. Molte anche le iniziative della Saronno Bike Week, che arricchiscono questo festival di momenti dedicati alla mobilità dolce come strategia per ridurre le emissioni di CO2 e vivere meglio la nostra città.

Di seguito gli appuntamenti dal 15 al 17 settembre

Sabato dalle ore 10 alle 13

PANI QUOTIDIANI SECONDO NATURA. Crea e sforna il tuo pane quotidiano

Laboratorio Sbriciola – via Biffi, 5

Sbriciola apre il proprio laboratorio didattico ai giovani che desiderino metter mani in pasta.

Il laboratorio inizia il venerdì pomeriggio con l’impasto del pane semplice di tutti i giorni: pochi buoni ingredienti, fermentazione da sola pasta acida, cottura come a casa. Dopo il riposo tutta la notte, il sabato mattina si inforna, si approfondiscono alcuni aspetti utili per panificare a casa, si sforna e si assaggia tutti insieme a tavola.

Offerta libera. Posti limitati.

Informazioni: 347 417 4073

Sabato 16 settembre ore 9.00 in Piazza Libertà

Scassettamento in piazza con i GAS saronnesi

Fare la spesa è una scelta ambientale e sociale. I Gruppi di Acquisto Solidale saronnesi faranno una dimostrazione in piazza di uno smistamento di frutta e verdura, attività che tipicamente i GAS svolgono i sabati mattina per fare la propria spesa biologica settimanale. I volontari saranno a disposizione per offrire informazioni.

Ore 10.00 – Visita all’Orto della RSA Gianetti, segue mostra e buffet

RSA Gianetti – via Pastore

Visita guidata all’orto Italia Nostra della RSA Gianetti, con Francesco Colonna. L’orto-frutteto RSA Gianetti è un’area tipica e praticamente autonoma nel bellissimo parco della seicentesca Villa Koelliker, oggi adibita a RSA – Giulio Gianetti. Qui, nel 2014, è nato il progetto “Orto Urbano Italia Nostra – RSA Gianetti” di Saronno, un Orto sociale condiviso, esteso su 3200 mq circa e suddiviso in 15 particelle ortive per i soci e le loro famiglie ed alunni delle scuole.

Nel corso della visita si potrà accedere alla mostra ‘Dal seme al frutto’, allestita con 60 tipologie di semi, curata da Pino Mortellaro. Disponibili anche dei videocorsi di orticoltura curati da Franco Turconi.

Segue buffet a cura della BOTTEGA CONTADINA del Villaggio SOS.

Ingresso libero

ore 16,00 M.I.L.S. – via Griffanti 6

Conferenza: Economia circolare e transizione energetica, discutiamone insieme!

Transizione energetica ed economia circolare rappresentano un’unica sfida per il futuro e sono i due strumenti su cui basare un piano efficace di transizione ecologica per la salvaguardia dell’ambente. Ne parliamo con l’Ing. Silvio Bonfiglio, vicepresidente del Museo delle Industrie e del Lavoro Saronnese.

Per prenotazioni: [email protected]

ore 19,00, Il Tassello – Via Don Luigi Monza 13/A

Barattiamo!

Mercatino aperto a tutti di scambio oggetti, nell’ottica di ridare vita ad oggetti attraverso l’interscambio e il riutilizzo. A chiusura dell’evento, aperitivo veg e gluten free e QUIZZONE serale sul tema della sostenibilità.

Per informazioni: [email protected]

Domenica 17 settembre

ore 9,00 – 18,00, Fondazione Daimon, via Legnani 4

C’è in gioco l’ambiente! Alla scoperta dei giochi da tavolo green

Per diffondere la cultura del gioco da tavolo, promuovere lo sviluppo di una coscienza ecologica più consapevole e far conoscere i principali giochi che affrontano tematiche ambientali, Fondazione Daimon e l’associazione Terzo Conclave invitano famiglie, insegnanti, appassionati e semplici curiosi a provare gratuitamente una selezione di titoli. Ingresso con offerta libera.

ore 8,00, Ritrovo in piazzale Santuario

SA(L)VALA, pedalata da Saronno a Laveno

Iniziativa organizzata dal Comune di Saronno nell’ambito del Saronno Bike Week, evento di sensibilizzazione alla mobilità sostenibile, SA(L)VALA è la prima edizione di un’imperdibile pedalata non competitiva che porterà i ciclisti da Saronno a Castiglione Olona e poi a Laveno, con ritorno in treno.

Prenotazioni su Eventbrite.com

ore 9,00, Ritrovo in via Legnani 4

Camminata lungo il cammino Montiano, da Saronno a Bovisio Masciago

Il Cammino Montiano è un percorso spirituale, ambientale e storico che copre un itinerario di 16 km da Bovisio Masciago a Saronno. Verrà percorso in circa quattro ore di cammino lento. Pausa e pranzo al sacco a Bovisio Masciago e ritorno in treno a Saronno verso le ore 18.00.

ore 9,00 – ore 18,00, diverse piazze di Saronno

Park(ing) Day. Arte, gioco, verde e socializzazione

Giornata internazionale in cui i cittadini si riappropriano di spazi urbani dedicati al parcheggio per creare spazi temporanei di arte, gioco, verde e socializzazione. L’iniziativa rientra tra gli eventi organizzati dal Comune di Saronno per la Saronno Bike Week.

ore 15,00, Parco Lura, via Don Volpi

Non perderti nel parco

Gioco a squadre per famiglie e bambini dagli 8 anni. Sai usare una bussola? E orientare una mappa? Sfida i tuoi amici in un gioco a…colpi di bussola e scopri alcune curiosità sul Parco del Lura! Materiale da portare: bussola cartografica, matita, fogli.

Iscrizione OBBLIGATORIA scrivendo a [email protected]

Per rimanere aggiornati sugli eventi in programma: www.terramaterfestival.it @terramater.festival

