SARONNO – Nuvoloni ma piogge deboli in serata: sono queste le previsioni meteo per la città di Saronno per sabato 16 settembre. Nel suo sito 3Bmeteo spiega: “A Saronno oggi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera, sono previsti 3mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 18°C”.

Continua dunque la tregua dalla pioggia che da ieri pomeriggio interessa la città degli amaretti e i comuni limitrofi. Ieri per la città è stata una giornata durissima con le conseguenze (allagamenti, infiltrazioni e traffico paralizzato) per la pioggia caduta nella notte. Dall’una alle 6 ci sono stati violenti temporali. Secondo i dati sono caduti 139 millimetri di pioggia. una notevole quantità d’acqua se si pensa che la media mensile di settembre è di 150 millimetri.

il maltempo ieri

(foto:

