Da Solaro al Grande Fratello Vip, passando per Cristiano Ronaldo

SOLARO – Elisa De Panicis, nata a Solaro il primo dicembre del 1992, sarà una delle protagoniste al femminile del Grande Fratello Vip in onda da questa sera (mercoledì 8 gennaio) sulle reti Mediaset. Per la modella e influencer non si tratta ovviamente della prima apparizione in televisione, anche se gli esperti di gossip se la ricorderanno più che altro per un flirt risalente al 2016, peraltro mai confermato, con il campione della Juventus e della nazionale portoghese, il cinque volte Pallone d’oro Cristiano Ronaldo, che ancora una volta avrebbe dimostrato di intendersene di belle ragazze. Tanta curiosità in paese per conoscere meglio la solarese che da questa sera finirà sotto i riflettori della casa più spiata d’Italia.

Nella sua biografia si legge: modella e influencer con molti followers sui social network dove pubblica foto sexy e provocanti da ogni parte del mondo. In Italia ha partecipato ad alcuni programmi tra cui Uomini e Donne come corteggiatrice, ma parte della sua carriera si è svolta anche in Spagna dove ha partecipato sia a Supervivientes, versione spagnola de L’Isola dei Famosi, sia come tronista a Mujeres y Hombres, versione iberica di Uomini e Donne.

Non si tratta però della prima solarese a frequentare la casa del Grande Fratello, prima di lei la modella e ballerina Valentina Bonariva (qui la sua storia)

(in foto qualche scatto da Instagram e l’immancabile copertina di Tv Sorrisi e Canzoni)

08012019