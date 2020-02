SOLARO / CERIANO LAGHETTO – “Sud ha vinto sul nord”, “Ci vuole rispetto”: botta e risposta fra la blogger e personaggio tv Elisa De Panicis, di Solaro ed appena vista al Grande fratello vip, e Dante Cattaneo, vicesindaco di Ceriano Laghetto e coordinatore regionale dei sindaci della Lega.

“Elisa se la ride sul suo letto e dice “Odiamo quelli del nord e ora non possono scendere. Per una volta tutti i milanesi, lombardi, veneti hanno bisogno di andare al sud e non possono. Questa è proprio la cosa più bella di Coronavirus. Finalmente”. Elisa ha frequentato le nostre scuole medie a Ceriano Laghetto, così come centinaia di ragazzi e ragazze di Solaro che preferiscono venire qui dove trovano delle scuole migliori sotto ogni punto di vista. Scuole eccellenti sì, ma evidentemente i miracoli non li facciamo nemmeno noi. Ci vuole rispetto – tuona Cattaneo – per le vittime e per chi sta combattendo!”

Cattaneo ha ripreso il post Instagram della De Panicis per la frase “Per la prima volta il sud ha vinto contro il nord”.

