SARONNO – Succede già alle feste della Lega a cui partecipa ed anche a Pontida non ha fatto eccezione. Il saronnese Elio Fagioli è stato uno dei vip del raduno della Lega con tanti militati, simpatizzanti ed amici di sempre che l’hanno fermato per chiedergli una foto. Lui non si è tirato indietro: una battuta e un sorriso davanti al telefonino. Ed ecco che nelle ultime ore su Facebook le foto di gruppo e i selfie da Pontida con Elio Fagioli si moltiplicano.

Del resto il saronnese è ormai da anni, e per investitura dello stesso Matteo Salvini “il leghista per antonomasia”. Così Matteo Salvini descriveva Elio Fagioli, saronnese notissimo per la sua militanza del Carroccio, nel suo libro “Il Matteo-Pensiero dall’A alla Z”. La lettera E è dedicata proprio al saronnese Elio Fagioli alla sua dedizione.

Dopo un ricco calendario estivo con la presenza a decine di feste estive della Lega, dove qualche settimana fa è stato anche intervistato dalla troupe di Rete Quattro, Fagioli è stato protagonista anche a Pontida. Del resto era preparato basti dire che aveva pubblicato persino una foto per annunciare il suo look dal cappellino giallo (rigorosamente con logo Lega) e la maglietta “El Senatur”.

