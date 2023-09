SARONNO – Un pacco per Alessandro, nuovo arrivato in casa Poste Italiane. Arriva anche a Saronno l’iniziativa di Poste Italiane a favore dei nuovi genitori che prevede la consegna di un cofanetto giallo contenente prodotti per l’infanzia che saranno utili a mamme e papà per dedicare ai loro piccoli le migliori attenzioni.

Alessandro, quasi 3 mesi, figlio di Luca Ranzi, portalettere residente a Saronno, ha ricevuto in dono da Poste Italiane un pacco giallo contenente prodotti per la cura e igiene personale, capi d’abbigliamento per i primi mesi, biberon, fino all’indispensabile dispositivo antiabbandono per l’auto di mamma e papà, obbligatorio già dal 1° ottobre 2018.

Luca, 32 anni, portalettere a Venegono, suo paese natale, ci racconta la sua esperienza da neopapà. “La nascita di Alessandro ci ha portato una gioia indescrivibile e anche grandi cambiamenti, la nostra vita infatti è organizzata intorno a lui, alle sue esigenze. – Continua Luca – I miei colleghi sono stati fra i primi ad avere la notizia della sua nascita e al mio rientro mi hanno fatto una bellissima sorpresa, che mi ha commosso: mi hanno regalato un salvadanaio di benvenuto, per aiutarci con le prime spese per Alessandro. Prosegue Luca “Fare il portalettere mi piace davvero molto. Da un lato, infatti, mi permette di organizzarmi per dedicare del tempo a mio figlio e dall’altro sento di essere una figura socialmente utile, per il rapporto che si crea con le persone. Quando passo con la mia Panda, infatti, mi riconoscono e salutano tutti in paese. Lavorare in Poste poi è davvero stimolante per l’attenzione che viene data ai dipendenti, sia dal punto di vista di crescita professionale, sia personale. Anche l’iniziativa Fiocco Giallo è una conferma di quanto Poste Italiane sia un’azienda che supporta i propri dipendenti – conclude Luca – soprattutto in momenti come quelli della nascita di un figlio, che rappresentano davvero una svolta.

Il progetto, pensato dall’Azienda per sostenere concretamente le famiglie, la natalità e la genitorialità assume un’importanza ancora maggiore in un periodo storico in cui le nascite in Italia diminuiscono sempre di più.

Fiocco Giallo si aggiunge dunque ai numerosi programmi pensati da Poste Italiane a sostegno di mamme e papà dipendenti. Fra i tanti progetti, già dal 2022 l’Azienda ha infatti adottato la Policy Sostegno della Genitorialità Attiva, pensata per valorizzare il ruolo di genitore. Tali iniziative contribuiscono tutte al perseguimento degli obiettivi Esg (Environmental, Social, Governance) a cui si ispira la strategia di Poste Italiane. In questa visione si inserisce anche “Lifeed”: un percorso che guarda all’esperienza genitoriale come ad un “master” in competenze trasversali, essenziali anche per la crescita professionale.

L’iniziativa di Poste Italiane, che si rivolge a tutti i dipendenti neogenitori, ha avuto un grande successo. A pochi giorni dal lancio, infatti, sono già 592 le richieste, per bambini già nati o attesi tra giugno e settembre, con una partecipazione che vede coinvolte tutte le regioni d’Italia, 97 province e 383 comuni, di cui 76 Piccoli Comuni.

