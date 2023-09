CARONNO PERTUSELLA – Il nuovo parcheggio di via IV Novembre preoccupa i genitori dei ragazzi delle scuole medie che, con l’inizio dell’anno scolastico, usano sempre più frequentemente l’area. Con le frequenti piogge, infatti, il terreno, un tempo campo da calcio e ora adibito a parcheggio sterrato, diventa impraticabile a causa della quantità di pantano.

Il centrodestra unito, nelle persone dei consiglieri Silvestro Pacino, Silvio Maiocchi, Valter Galli ed Emilio Filippini, ha, sull’argomento, presentato un’interrogazione alla giunta, sottolineando come nella fase di progettazione non si sia tenuta in considerazione l’assenza di un canale di drenaggio dell’acqua.

La richiesta che il centrodestra pone, dunque, è un progetto e le tempistiche per la risoluzione del problema.

