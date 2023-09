SARONNO – Primo successo stagionale per l’Az Robur Saronno, neo-promossa nella serie B Interregionale: i roburini si sono impisti nel torneo Pavoni, superando in finale il Basket 7 laghi Gazzada, anch’essa salita in B. La gara si è conclusa 88-70 ed è stata giocata lo scorso fine settimana. Per i saronnesi hanno giocato Canton 3, Ugolini 2, Negri 16, Quinti 10, Figini 11, Nasini 11, Tresso 6, Pellegrini 16, Romanò 5, Beretta 6, Motta, Mariani 2. Allenatore il riconfermato Renato Biffi.

L’evento, “Memorial Fratel Brambilla”, si è tenuto al Palapavoni di Milano, promosso dall’Istituto Pavoniano Artigianelli, con la partecipazione anche del Social Osa Basket e del Bergamo Basket 2014.

(foto archivio: azione di gioco dell’Az Robur Saronno in una partita dello scorso campionato)

