MILANO – “È andata bene, molto bene” così l’assessore regionale alla Protezione Civile e Sicurezza, Romano La Russa, commenta il test “It-alert” che oggi ha coinvolto tutte le persone in possesso di un telefonino sul territorio della Lombardia.

“Abbiamo anche notizie – aggiunge l’assessore – di alcune scuole nelle quali gli insegnanti ne hanno approfittato per svolgere una lezione di educazione civica nella quale far comprendere l’importanza della prevenzione e del ruolo della Protezione civile. A loro va il nostro ringraziamento”.

Si tratta della sperimentazione di IT-alert, sistema di allarme pubblico nazionale che, nei casi di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, permette la diffusione di allarmi pubblici sui cellulari. E’ un sistema già in uso in altri Paesi e che si attiva in automatico, solo in caso di gravi emergenze.

Anche in zona dunque, alle 12, tutti i telefoni hanno suonato in contemporanea. Proprio tutti? A quanto pare c’è stata qualche eccezione.

(foto: Romano La Russa con un operatore di Protezione civile)

19092023