CARONNO PERTUSELLA – Momenti di apprensione oggi alle 13 in via Uboldo a Caronno Pertusella, dove è stato investito un giovane pedone. Il ragazzo, di 18 anni, è stato soccorso da auto-infermieristica ed ambulanza della Croce rossa di Saronno, subito accorse con la polizia locale. Il ragazzo è stato infine trasportato con l’autolettiga all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel Comasco, ha riportato lesioni e contusioni varie ma al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita.

Per una caduta dalla bici in via Valtellina oggi alle 10.30 è stato soccorso un pensionato di 78 anni, a Lazzate. E’ stato trasportato con l’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca all’ospedale di Saronno per le cure el caso, non è apparso in gravi condizioni.

A Misinto, erano le 7.30 odierne, per un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante, in via dei Guasti, è stato soccorso un 27enne quindi trasportato dall’ambulanza della Croce rossa di Misinto all’ospedale di Saronno, in condizioni comunque non preoccupanti.

Alle 16 a Lomazzo per una caduta dalla bici è stata soccorsa una 14enne, medicata direttamente sul posto, in via del Seprio.

Un incidente stradale si è verificato oggi anche alla periferia di Origgio.

19092023