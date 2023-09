GERENZANO – SARONNO – Una nuova vita per gli storici magazzini Bossi di via Clerici: dal primo ottobre inizieranno i lavori e la formazione del personale per la trasformazione da Grancasa a Risparmio Casa.

E’ l’epilogo di una lunga crisi che si è conclusa almeno per il punto vendita di Gerenzano con buone notizie per i lavorati: 47 che attraverso un trasferimento di ramo d’azienda non vedranno cambiamenti nelle proprie condizioni lavorative.

Proprio per loro si riparte il primo ottobre. Il grande magazzino resterà ancora chiuso al pubblico ma le attività ripartiranno con un restyling e un rebranding del punto vendita che sarà completata dalla necessaria formazione del personale.

Risparmio Casa ha annunciato la riapertura delle 11 punti vendita acquisiti da Grancasa per la prossima primavera quindi facile immaginare che per marzo/aprile ma magari anche prima sia riaperto anche il punto vendita di Gerenzano che sarà allestito nell’ex padiglione giallo dei grandi magazzini Bossi.

Risparmio Casa, gruppo italiano operante nel settore della grande distribuzione di prodotti per la cura della casa e della persona, ha acquisito 11 punti vendita del marchio Grancasa, azienda italiana specializzata nell’arredamento e nella progettazione di tutti gli ambienti di una casa. Insomma la lunga agonia di Grancasa, in crisi dal 2016, si conclude con l’acquisizione da parte di Risparmio Casa che ha rilevato gran parte della rete di vendita. Questi negozi saranno convertiti all’insegna Risparmio Casa entro la fine del 2024, con i primi tre già in programma entro la fine del 2023. Tra cui appunto quello di Gerenzano che garantirà un futuro al complesso degli storici e amatissimi Grandi magazzini Bossi.

