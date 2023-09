SARONNO – Movimentato episodio lunedì al quartiere Prealpi dove sono intervenuti i carabinieri per soccorrere una donna presa di mira ad un connazionale che stava ospitando.

Ma facciamo un passo indietro è successo lunedì prima di mezzogiorno quando alcuni residenti di via Tolstoj hanno chiamato il numero unico delle emergenze per una donna che chiedeva aiuto. I carabinieri sono arrivati sul posto in minuti: sono entrati nell’appartamento e hanno trovato la donna provata. Ha detto che un connazionale, che stava ospitando da qualche tempo in casa, l’aveva aggredita. I motivi non li ha chiariti ma ha detto che l’uomo le aveva messo le mani sul collo e lei si era messa a gridare. Visto che i vicini si stavano mobilitando chiamando le forze dell’ordine il marocchino è uscito dalla porta e si è dileguato.

Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Saronno.

