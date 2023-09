SARONNO – E’ davvero entusiasta l’assessore Franco Casali quando racconta la prima edizione di Salvala la pedalata organizzata dall’Amministrazione comunale con la collaborazione di altri enti locali e partner che si è tenuta domenica 17 settembre nell’ambito dell’iniziativa Bike Week.

“La collaborazione e l’impegno di tutte le realtà coinvolte è il primo segreto del successo di questa prima edizione: la società con cui abbiamo organizzato l’evento, quella con cui avevamo già collaborato per la Criterium, ha fatto un ottimo lavoro ed anche tutti gli enti che abbiamo coinvolto lungo il percorso e con le visite guidate. Sindaci e assessori coinvolti sono stati entusiasti e sono già disponibili per la prossima edizione”.

“Visti i partecipanti e la grande energia – rimarca l’assessore – è inevitabile pensare ad una nuova edizione. Un’ottantina di partecipanti è un bilancio molto positivo soprattutto se si considera le tante proposte di questo fine settimana. L’anno prossimo la riproporremo ovviamente con un nuovo percorso ed altre visite guidate”. Ma non solo: “Abbiamo chiesto alla Provincia di Varese di realizzare in maniera permanente e con indicazione dei tempi di percorrenza i cartelli della pedalata in modo che il percorso sia a disposizione di tutti gli appassionati durante l’anno e perchè no anche dei tanti stranieri che voglio scoprire la nostra provincia su due ruote”.

Casali conclude con i ringraziamenti agli uffici comunali che hanno collaborato e lavorato per la buona riuscita dell’iniziativa organizzata con il budget degli assessorati allo Sport e all’Ambiente e Mobilità. “Davvero apprezzato anche il ritorno in treno con un convoglio ad hoc. Gentilissimo anche il personale. Alla capotreno abbiamo anche regalato la maglietta dell’evento, ci ha detto che l’anno prossimo parteciperà anche lei”.

