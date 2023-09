UBOLDO – Primo turno di Coppa Lombardia della seconda categoria di Varese molto equilibrato e combattuto quello disputato ieri sera nel campo di Uboldo tra Pro Juventute e Marnate Gorla Calcio.

Il match dopo diverse azioni pericolose manovrate da entrambe le due squadre è finito in parità per 1-1 con marcatore Bergomi al minuto 25 del primo tempo per i padroni di casa.

ASD PRO JUVENTUTE – ASD MARNATE GORLA CALCIO 1-1

Asd PRO JUVENTUTE: Falcone, Reda, Pittalis, Ceriani, Dalzovo, Gatti, Dragoni, Crespi, Digilio, Bergomi, Reda S. A disposizione: Caruana, Soldi, Radaelli, Costantino, Flores, Panaia, Secchieri, Colombo, Montoli.

Asd MARNATE GORLA CALCIO: Betti, Paredes, Panizza, Monteforte, Castiglioni, Oldani, Belvisi, Da Boit, Rappa, Strazzella, Falsaperna. A disposizione: Ferni, Vecerina, Caristina, Frascoli, Lahouegue, Lafranceschina, Fuse.