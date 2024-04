Sport

CERMENATE – Appuntamento questa sera lunedì, a Cermenate, per la finale di Coppa Lombardia dell’Az Robur Saronno con la Virtus Cermenate.

Il cammino nelle eliminatorie a gara secca dei saronnesi del presidente Ezio Vaghi è stato interessante, con qualche sfida inedita e la classicona con Milano 3 in semifinale. Ora il derby con la vicina Cermenate per la finalissima della competizione aperta alle formazioni a partire dalla categoria Serie B Interregionale.

Per la Robur l’occasione di alzare un bel trofeo anche in questa stagione, andando a bissare la storica vittoria nella prima edizione della Coppa nel 2022. Palla a due alle 20.30 con ingresso libero al PalaMalacarne di via Eugenio Montale 1 nella cittadina del vicino comasco.

(foto archivio: un precedente match fra le due formazioni sempre al PalaMalacarne di Cermenate)

