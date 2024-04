Sport

SARONNO – Fermo il calcio, quello che va in archivio è un periodo pasquale di affermazioni per le formazioni locali delle altre discipline. Ieri sera davanti a più di 500 spettatori a Cermenate l’Az Robur Saronno ha battuto i locali della Virtus e si è aggiundicata la Coppa Lombardia 2024 del basket.

Nel softball le vittorie, al rimo turno di campionato, per Inox Team Saronno, Mkf Bollate e Rheavendors Caronno (in gara 1, la seconda partita è stata sospesa per il maltempo).

Nel tchoukball la European Silver Cup, che è stata disputata in Francia, è andata ai Saronno Castor. La coppa dell’European Silver Cup sarà esposta nella già ricca bacheca dei trofei dei saronnesi assieme ai sette campionati italiani e alle quattro European Winners Cup. Ora testa al campionato, i playoff si avvicinano e i Castors hanno ancora fame di successi.

Ma c’è stata anche una bella notizia dal calcio: nel turno di serie B la Feralpisalò dell’allenatore saronnese Marco Zaffaroni ha espugnato il campo della Cremonese, restando così in corsa per il traguardo della salvezza.

