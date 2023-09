SARONNO – “Molteplici sono stati i disagi in questi giorni negli stabili comunali della nostra città frequentati dai nostri giovani.

Ovviamente l’amministrazione Airoldi oltre ad essere silente, con le esternazioni di alcuni suoi esponenti scarica ogni responsabilità rispetto a quanto sta accadendo”.

Inizia così l’intervento di Lorenzo Puzziferri consigliere comunale di Obiettivo Saronno in merito agli allagamenti al Paladozio e alla scuola media Bascapè

“Una settimana prima dall’inizio della scuola l’Amministrazione si autoelogiava per aver predisposto al meglio i vari plessi scolastici, ma – trascorsi nemmeno sette giorni di attività – si allaga la scuola media Bascapè, per la quale tra l’altro vari professori hanno rammentato problematiche limitanti per i ragazzi, sia all’interno delle aule, che all’esterno con residui di vetro caduti dalle grandini di Luglio, che riducono ulteriormente l’area di svago per il momento libero.

In questa settimana sono arrivate sconcertanti immagini del Paladozio con incredibili perdite d’acqua dal soffitto della struttura, sia sulla nuova pista di atletica indoor, che sul parquet della palestra utilizzate dalle scuole superiori saronnesi e dalla pallavolo. Tutto questo un disagio enorme perchè – oltre all’impegno dei volontari nel ripuilire- si stanno andando a danneggiare delle pavimentazioni nuove o delicate come il parquet. Il problema della copertura piana non è dovuto dalla grandine, ma sussiste da molto più tempo ed è certificato con la relazione generale datata febbraio 2023 per appunto la riqualificazione degli impianti sportivi, per la quale abbiamo fondi per 2 milioni e mezzo ottenuti con vincita di un bando PNRR nella fine del 2021.

I soldi e il progetto per la riqualificazione del Paladozio ci sono, mi chiedo quindi per quale motivo non ci si sia adoperati durante l’estate, visto che ora siamo nel vivo della stagione e la struttura dovrebbe essere impiegata sia dalle asd che dai licei durante la settimana. Medesimo discorso per la scuola, la prima e anche più intensa grandinata è stata a metà luglio, mi chiedo cosa abbiano fatto nelle settimane successive per ridursi così.

Probabilmente sindaco ed assessori erano in vacanza e si sono dimenticati dei saronnesi. Dovreste dare tante spiegazioni per quanto sta accadendo, ma soprattutto rimboccarsi le maniche perchè i giovani hanno il diritto di studiare e fare sport in contesti sicuri e vivibili.

