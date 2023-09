LURATE CACCIVIO – Le foto sui social sono tantissime così come la preoccupazione tanto che Arpa è già stata mobilitata per un sopralluogo. Del resto difficile passare sopra al fatto che nel primo pomeriggio di oggi il torrente Lura altezza del Lurate Caccivio è diventato fucsia.

Per la verità il colore è cambiato da un bel fucsia vivace ad un violetto in centro paese. Alcuni dei presenti parlano anche di un intenso odore di vernice.

Come detto appena il torrente è diventato colorato sono state allertate le autorità e soprattutto Arpa che si è occupata dei rilievi. In passato nello stesso tratto era diventato blu. Facile pensare che la causa sia uno scarico non autorizzato.

