GERENZANO – Una bella ed importante partita quella disputata questo pomeriggio a Gerenzano nello stadio della capolista Gerenzanese nel quale è stato ospitato, in occasione della terza giornata del girone H della seconda categoria di Como, il Figino Calcio.

I padroni di casa sbloccano la gara dopo solo 4 minuti dal fischio d’inizio del direttore di gara con la realizzazione da parte di Geron di un rigore assegnato a seguito di un tocco di mano in area di un difensore della squadra ospite. Dopo il goal del vantaggio la Gerenzanese non abbassa il ritmo di gara e continua ad attaccare senza però trovare il raddoppio nonostante le numerose palle da goal.

Nel secondo tempo entra meglio in campo il Figino Calcio che dopo solamente 5 minuti dal rientro sul terreno di gioco riesce a pareggiare i conti con Costantino che, dopo aver ricevuto palla da un cross sulla sinistra, insacca la sfera in rete. Il pareggio però dura pochissimi secondi vista l’immediata reazione dei padroni di casa grazie al destro di Ciuciu che beffa il portiere avversario e rimette a posto i conti.

La gara si conclude definitivamente al minuto 15 del secondo tempo momento in cui la Gerenzanese non perdona l’errore difensivo avversario grazie al quale Di Lio può imbucare il pallone per Ciuciu che raddoppia il risultato e firma una doppietta.

La Gerenzanese, dunque, vince di prepotenza per 3-1 una partita importante e non semplice grazie alla quale guadagna altri tre punti piazzandosi al primo posto della classifica del girone a punteggio pieno. Risultato invece diverso per il Figino Calcio che, con la sconfitta odierna, trova la prima battuta d’arresto stagionale.