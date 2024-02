Calcio

FIGINO SERENZA – Bellissima partita ricca di emozioni quella disputata nel pomeriggio di questa ultima domenica di febbraio a Figino Serenza tra il Figino Calcio e il Cistellum valida per la ventiduesima giornata di campionato del girone H della seconda categoria di Como.

La partita cambia completamente volto e, dunque, entra nel vivo esattamente al 42′ del primo tempo, minuto nel quale il direttore di gara è costretto a estrarre un cartellino rosso a Moiana dopo un fallo da ultimo uomo dal quale, inoltre, è scaturita la punizione con la quale i padroni di casa riescono a sbloccare il risultato con la bellissima conclusione di Galetti.

Dopo 22 minuti dalla ripresa del gioco, il Cistellum pareggia di forza il risultato con l’airone Marazzi che conclude rasoterra sul secondo palo sul quale l’estremo difensore avversario non può arrivare. Dopo il pareggio, gli ospiti prendono coraggio aumentando il ritmo offensivo grazie al quale riescono a creare un paio di azioni pericolose tra cui la traversa piena colpita da Simone che spaventa gli avversari. Il Figino, non molla la presa e, dopo una traversa, si riporta in vantaggio nuovamente con un calcio di punizione questa volta calciata da Leoni. La partita è, però, interminabile con gli ospiti che di prepotenza, ad un minuto dalla fine, pareggia i conti con il subentrato Montorio.

Il Cistellum pareggia, dunque, all’ultimo respiro ed in inferiorità numerica uno scontro non semplice nel quale ha subito due goal arrivati entrambi da calci piazzati. Con il pareggio odierno, il Cistellum conquista un solo punto che non scuote le parti alte della classifica. Discorso simile per Figino Calcio che, però scende all’ottavo posto del girone.

US ORATORIO FIGINO SERENZA – ASD CISTELLUM 2-2

Asd CISTELLUM 2016: Cappato, Hati, Bonfrate, Simone, Moiana, Mancini, Quaggelle, Lobianco, Cozzi, Marazzi. A disposizione: D’Auria, Roma, Montan, Jabiri, Di Trani, Rimoldi, Costanzo, Mboup, Montorio. All: Gastaldello.