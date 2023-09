BARANZATE- Nella 3′ giornata del campionato di Promozione, nel girone A, il Ceriano Laghetto è ospite sul campo della Baranzatese in un match molto complicato e combattuto, ma a spuntarla sono stati i padroni di casa che vincono per 1 a 0.



Nel primo tempo la Baranzatese prende in mano fin da subito il pallino del gioco trovando addirittura un fantastico goal in rovesciata che, però, viene annullato per un fuorigioco dubbio. Si fa vedere in avanti anche il Ceriano Laghetto con un bel tiro di Maringoni da fuori area, sul quale Piagni compie una grandissima parata. Al 25′ il match si sblocca: tiro da fuori area della Baranzatese che colpisce entrambi i pali e, sulla conseguente ribattuta, Pieri anticipa tutti e scaglia il pallone in rete realizzando l’1 a 0. Dopo il vantaggio, la squadra di casa continua a spingere alla ricerca del raddoppio, anche grazie a un pimpante Ruggeri, che crea tantissime occasioni da rete, sulle quali il portiere del Ceriano, Arrivabeni si fa sempre trovare pronto.

Nella seconda frazione di gioco il Ceriano Laghetto scende in campo con un piglio diverso e prova ad agguantare il pari più volte. Al 75′ Degiorgi calcia, ma il tiro sfiora il palo e si deposita sul fondo. Anche Maringoni sfiora la rete con un bel colpo di testa che finisce alto, sopra la traversa. La rete del pareggio, però, non arriva e il match termina sul risultato di 1 a 0 in favore della Baranzatese.



Con questa sconfitta il Ceriano Laghetto rimane fermo a 1 punto, in ultima posizione condivisa, però, con l’Esperia Lomazzo e il Gallarate Calcio, mentre la Baranzatese ottiene la prima vittoria in campionato salendo a 5 punti in classifica, insieme al Gavirate.

