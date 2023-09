SANT’ALESSIO CON VIALONE – E’ andata male all’Ardor Lazzate, che per la terza giornata di Eccellenza ha giocato questo pomeriggio sul campo dell’Accademia pavese: è finita 3-2 per la formazione di casa. Per i locali a segno Lorenzi, Laraia e Gambazza, sull’altro fronte hanno fatto gol Silla e Fogal.

Risultati Eccellenza 3′ giornata: Accademia Vittuone-Base 96 Seveso 1-3, Accademia pavese-Ardor Lazzate 3-2, Caronnese-Casteggio 1-3, Fbc Saronno-Pavia 0-1, Fc Milanese-Calvairate 1-4, Magenta-Meda 1-1, Solbiatese-Castanese 3-1, Verbano-Vergiatese 0-1, posticipo serale Sestese-Oltrepò. Classifica: Solbiatese, Calvairate, Casteggio e Base 96 Seveso 7 punti, Pavia 6, Magenta, Oltrepò, Sestese, Caronnese, Accademia pavese e Castanese 4, Fbc Saronno, Verbano, Fc Milanese e Vergiatese 3, Ardor Lazzate e Meda 1, Accademia Vittuone 0.

