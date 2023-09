Calcio Eccellenza, Fbc Saronno-Pavia 1911, l’allenatore Carboni: “I ragazzi hanno meritato la vittoria”

SARONNO- Seconda vittoria consecutiva del Pavia, che vince sul campo difficile dell’Fbc Saronno per 0 a 1. Nel primo tempo il Pavia gioca bene e trova la rete del vantaggio al 39′ su un episodio conclusosi con il calcio di rigore decisivo realizzato da Antenucci. Nel secondo tempo cala la squadra ospite, trovandosi a difendere per tutti i 45′, ma senza quasi mai subire grossi pericoli per la porta difesa da Cincilla. L’allenatore del Pavia 1911, Benito Carboni, si è espresso così in merito alla partita, dicendo: “Sono contento della prestazione dei ragazzi, che hanno interpretato la partita nel modo giusto, non era una gara da giocare attacco e punta, si sono adeguati bene al campo, che sicuramente non era facile giocarci. Abbiamo fatto un buon primo tempo, giocando bene e siamo riusciti a passare in vantaggio e potevamo addirittura raddoppiare e chiudere la partita, ma non ci siamo riusciti. Nel secondo tempo, invece, credo che la squadra si sia abbassata un po’ troppo, abbiamo dato il pallino del gioco in mano al Saronno troppo facilmente, ci siamo impauriti di poterla pareggiare, però è questo lo spirito di gruppo che mi piace, abbiamo sofferto da squadra vera“.

Prosegue così Carboni: “Non abbiamo concesso nulla, perché i miei giocatori durante la settimana si allenano con questa intensità, siamo preparati, in quanto lavoriamo su una fase di non possesso che stanno facendo molto bene. Dobbiamo riuscire ad avere la forza e la capacità di prendere il pallino del gioco in mano anche quando le cose non vanno bene, ma sono contento per i miei ragazzi che hanno meritato la vittoria“

Fbc Saronno-Pavia 0-1

FBC SARONNO (4-1-3-2): Vinci; Bruzzone (32’ st Lorusso), Lofoco (38’ st Rudi), Bello, Torriani; Baldan; Sassella (30’ st Sardo), Di Noto, Proserpio; Sala, Artaria (32’ st Citterio). A disposizione Bertolotti, Meroni, Martini, Pozzi, Hassan. All. Tricarico.

PAVIA (3-4-3): Cincilla; Concina, Abba Ronchi, Ionce; Tomasini (18’ st Tassi), Cito, Bertelli (38’ st Di Raco), Alletto (18’ st Pace); Spaneshi, Panigada (18’ st Ammirati), Antenucci. A disposizione Anane, Afferri, Nucera, Facchini, Furlani. All. Carbone.

Arbitro: Cisternini di Seregno (Cantile di Treviglio e Manno di Milano).

Marcatore: 39’ pt Antenucci (P) (rig).