SARONNO- Nella 3′ giornata del campionato di Eccellenza, nel girone A, l’Fbc Saronno ospita sul proprio campo il Pavia, in un match molto importante e soprattutto sentito dalle due tifoserie, che per evitare scontri e disordini sono state separate da una schiera delle forze dell’ordine. La gara è stata molto combattuta, ma con poche occasioni da rete, infatti è stata decisa da un episodio che ha portato gli ospiti alla vittoria per 0 a 1.

Nel primo tempo, dopo un momento di studio da parte delle due squadre, al 9′ arriva la prima occasione con la punizione di Bertelli, sulla quale Vinci si fa trovare pronto e allunga in corner. Al 32′ si fa vedere anche la squadra di casa con Sala che ci prova partendo dalla fascia sinistra, ma il tiro viene deviato in calcio d’angolo. Al 37′ arriva la svolta del match, con una grande azione del Pavia, che porta Panigada al tiro e trova la mano di un difensore del Saronno, l’arbitro senza alcun dubbio indica il dischetto, sul quale si presenta Antenucci che spiazza completamente Vinci e porta in vantaggio gli ospiti. Terminano così i primi 45′ di gioco con il Pavia avanti sul Saronno per 0 a 1.

Nella seconda frazione di gioco è l’Fbc Saronno a prendere in mano le redini del match, spostando il baricentro del gioco nella metà campo ospite. Al 48′ Sassella appoggia il pallone a Di Noto che calcia, ma, sfavorito da una zolla, calcia altissimo. Al 70′ ci prova Bruzzone che si accentra e calcia, ma il tiro è troppo debole per impensierire Cincilla. Al 75′ clamorosa occasione per gli ospiti con il subentrato Pace, classe 2007, che sfrutta un errore difensivo dei padroni di casa e si invola a tu per tu contro Vinci, ma inciampa su una zolla e l’azione si perde nel nulla. In pieno recupero, al 91′, Sala da destra crossa in mezzo e pesca perfettamente Citterio che stacca, ma il tiro si conclude di non molto sopra la traversa. Finisce così la partita, sul risultato di 0 a 1 in favore della squadra allenata da Benito Carboni.

Con questa sconfitta l’Fbc Saronno rimane fermo a 3 punti, insieme al Verbano Calcio, all’Fc Milanese e alla Vergiatese, mentre il Pavia 1911 sale a 6 punti, solitaria in 5′ posizione.



Su ilSaronno anche la diretta play by play con le immagini del match; e le interviste al tecnico saronnese Danilo Tricarico.

ed a quello del Pavia, Benny Carbone.

Fbc Saronno-Pavia 0-1

FBC SARONNO (4-1-3-2): Vinci; Bruzzone (32’ st Lorusso), Lofoco (38’ st Rudi), Bello, Torriani; Baldan; Sassella (30’ st Sardo), Di Noto, Proserpio; Sala, Artaria (32’ st Citterio). A disposizione Bertolotti, Meroni, Martini, Pozzi, Hassan. All. Tricarico.

PAVIA (3-4-3): Cincilla; Concina, Abba Ronchi, Ionce; Tomasini (18’ st Tassi), Cito, Bertelli (38’ st Di Raco), Alletto (18’ st Pace); Spaneshi, Panigada (18’ st Ammirati), Antenucci. A disposizione Anane, Afferri, Nucera, Facchini, Furlani. All. Carbone.

Arbitro: Cisternini di Seregno (Cantile di Treviglio e Manno di Milano).

Marcatore: 39’ pt Antenucci (P) (rig).

(foto Andrea Elli: alcune immagini dell’incontro)

24092023