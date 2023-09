CARONNO PERTUSELLA – Non si occupano solo di rispondere alle chiamate d’emergenza: i volontari di Croce Azzurra Caronno Pertusella sono pronti per presentarsi alla cittadinanza e a potenziali nuovi volontari, all’incontro che si terrà oggi, lunedì 25 settembre, alle 21, all’oratorio Sant’Alessandro di Caronno Pertusella con una serata dal titolo “Non solo 118”.

Croce Azzurra si presenterà ai presenti in ogni sua parte: la specifica formazione e le prove che verificheranno le capacità apprese e l’attitudine dei volontari, ma anche lo spirito e l’impegno che essere un volontario coinvolge.

Diverse le mansioni ricercate dall’associazione di primo soccorso: centralinista, addetto a piccoli lavori d’ufficio, soccorritore su servizi di soccorso urgenti o addetto ai servizi non urgenti, come trasferimenti, dimissioni, accompagnamenti per visite, esami, terapie e ricoveri programmati.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobnC’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione