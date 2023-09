CARONNO PERTUSELLA – Nella giornata mondiale del cuore (World Heart Day) e in occasione della donazione da parte di alcuni cittadini di un defibrillatore in memoria della concittadina Graziella Bucci, l’Amministrazione Comunale di concerto con la Croce Azzurra sezione di Caronno Pertusella e i suoi volontari, organizza una mattinata dedicata alle manovre salvavita di rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del defibrillatore (DAE).

Sarà occasione utile per trattare anche i temi relativi agli stili di vita e comportamenti corretti per la salute del cuore. L’attività è gratuita e l’invito del sindaco Marco Giudici e dell’assessore ai Servizi Sociali Sebastiano Caruso alla cittadinanza, è di partecipare numerosi.

La data da segnare è sabato 30 settembre in piazza Vittorio Veneto dalle 10 alle 12, in caso di maltempo l’incontro si svolgerà nell’Agorà del Comune in piazza Aldo Moro.

Elisa Capitani

